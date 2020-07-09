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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي ومحطة المنشاة الكبرى..صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة بمستشفى كفر شكر المركزى بعد اطلاق التيار الكهربائى بها لبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل المستشفى.
وشدد المحافظ على سرعة دفع الاعمال لتسليم المستشفى فى اقرب وقت ممكن لتكون جاهزه لاستقبال مرضى فيروس كورونا حيث جاري الانتهاء من اعمال الفرش الطبي وتجهيز عدد 230 سرير وعدد 14 سرير عناية مركزه.

كما تقفد المحافظ قسم الاشعه الذي يوجد به جهاز الاشعه المقطعية وجهاز الاشعة ، كما تفقد قسم العلاج الطبيعي والمخازن وغرفة مولد الكهرباء الاحتياطي والتاكد من عزله جيدا لمنع الضوضاء.

وشدد المحافظ على مقاول الاعمال والشركه المنفذه بضرورة العمل على مدار 24 ساعه وتكثيف العماله وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.

كما أجرى المحافظ جولة لتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحه المنشاة الكبري بطاقة 45 الف م3/يوم بتكلفة تصل الى 220 مليون جنيه.

وقال المحافظ انه من المتوقع ان يتم الإنتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 الف نسمة من اهالى مركز كفر شكر.

وشدد المحافظ على اهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الاعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى اقرب وقت.
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي ومحطة المنشاة الكبرى..صور
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي ومحطة المنشاة الكبرى..صور
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي ومحطة المنشاة الكبرى..صور
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