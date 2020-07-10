قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يواجه لايبزيج

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيج الألماني.



وستقام مباريات ربع ونصف نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا والدورى الأوروبي من مباراة واحدة بدلا من مباراتين ذهاب وإياب .





وحسم كل من باريس سان جيرمان "فرنسا"، ولايبزيج "ألمانيا"، وأتليتكو مدريد "إسبانيا"، وأتلانتا "إيطاليا" التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.





وتبقى 4 مباريات في دور الـ16 من البطولة، حيث يواجه فريق بايرن ميونخ ضد تشيلسي، ومانشستر سيتي ضد ريال مدريد، وبرشلونة ضد نابولى، ويوفنتوس ضد ليون، على أن تقام المباريات يومي 7 و8 أغسطس المقبل.



