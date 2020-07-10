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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتابع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:38 م
وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية يتفقد الكشف الطبي علي المرشحين لمجلس الشيوخ
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محمد الطحاوي
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية علي مستشفي الأمراض الصدرية، والمجلس الطبي العام بالأحرار بالزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، ومتابعة إجراءات توقيع الكشف الطبي علي السادة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ من أبناء محافظة الشرقية، باللجان المتخصصة والتي تعمل من التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تخصيص مستشفيات الزقازيق العام، والأمراض الصدرية، والقنايات المركزي، والأحرار التعليمي، لتوقيع الكشف الطبي وعمل الفحوصات الطبية،  بالتنسيق مع المجلس الطبي العام بالأحرار، والذي يقوم بتسليم إخطار الكشف الطبي للمرشحين لتقديمه للمحكمة، ويقوم بتسليم النتيجة لهم في خلال ٧٢ ساعة.

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كما تابع وكيل الوزارة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفي الصدر بالزقازيق، ونقل المرضي للدور الثاني لتطوير شبكة الغازات بالدور الثالث، كما تابع تطوير قسم الأشعة بعد تركيب جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفي.

اطمأن وكيل الوزارة علي الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي، كما وجه بتطوير بعض الأماكن بالمجلس الطبي العام، ومنها السقف الخاص باستراحات المواطنين الخاضعين لتوقيع الكشف الطبي بالقمسيون الطبي.
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