لعدم الالتزام بالتعليمات.. تشميع ملعب ومقهى بقرية ميت أبو علي بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف اللجان الميدانية لرصد غير الملتزمين بقرار رئيس مجلس الوزراء بممارسة الأنشطة التجارية بعد التوقيتات المحددة والتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأماكن المغلقة كالأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات،والكافيهات،والكازينوهات،والملاهي، والنوادي الليلية،والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت.





كما تم التأكد من الالتزام بنسبة تواجد المواطنين بنسبة ٢٥٪ من الطاقة الإستيعابية للمكان للحفاظ على التباعد الإجتماعى للمواطنين عند التواجد بداخل تلك الأماكن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.