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محافظات

لعدم الالتزام بالتعليمات.. تشميع ملعب ومقهى بقرية ميت أبو علي بالزقازيق

السبت 11/يوليه/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف اللجان الميدانية لرصد غير الملتزمين بقرار رئيس مجلس الوزراء بممارسة الأنشطة التجارية بعد التوقيتات المحددة والتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الأماكن المغلقة كالأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات،والكافيهات،والكازينوهات،والملاهي، والنوادي الليلية،والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت.


كما تم التأكد من الالتزام بنسبة تواجد المواطنين بنسبة ٢٥٪ من الطاقة الإستيعابية للمكان للحفاظ على التباعد الإجتماعى للمواطنين عند التواجد بداخل تلك الأماكن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأضاف المحافظ، أنه توجهت حملة مسائية من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق للمرور الميدانى على الأنشطة التجارية المتواجدة بالقرى والوحدات المحلية التابعه لرئاسة المركز للتأكد من إلتزام أصحاب تلك الأنشطة التجارية بالتوقيتات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.


وأسفرت تلك الحملة عن تشميع ملعب ومقهي بقريه ميت أبو علي استمرارهم فى ممارسة النشاط بعد توقيتات العمل المحدده وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لعدم الالتزام بالتعليمات.. تشميع ملعب ومقهى بقرية ميت أبو علي بالزقازيق
لعدم الالتزام بالتعليمات.. تشميع ملعب ومقهى بقرية ميت أبو علي بالزقازيق
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