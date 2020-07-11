نجد أول فيلم سعودى يعرض فى السينما بالرياض

وحضر العرض الخاص جميع أبطال الفيلم وهم حياة الفهد وخالد الراجح المنتج والمؤلف، والمخرج سمير عارف، والفنانين أغادير السعيد ومحمد الكنهل وإبراهيم الدسيماني ونوف الناصر.

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وتدور أحداث فيلم «نجد» الذي تم تصويره بين الرياض والكويت، عن الحياة الاجتماعية والظروف المعيشية التي سادت منطقة نجد في خمسينات القرن الماضي عبر مجموعة من القصص والحكايات.

كما حضر عدد من الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى باقة من الضيوف من الفنانين والشعراء واللاعبين ومنهم الفنان بدر اللحيد، ومحمد الغامدي رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، والمذيع محمد الغامدي، والمنتج خالد المسيند، والشاعر زياد بن بخيت.