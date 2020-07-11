بعد تلقيها تهديدات من متحرشين .. الجمهور يطارد رانيا يوسف





وقالت رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفية أمس عبر برنامج الحكاية على قناة mbc مصر الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب، كشفت فيها عن ملابسات التحرش اللفظي بها، من خلال رسائل وتعليقات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





اقرا ايضا





وأضافت رانيا يوسف ، أنها تلقت العديد من التعليقات والرسائل عبر صفحاتها على مواقع التواصل المختلفة، ما دفعها لنشر صور المتحرشين وفضحهم، مشيرًا إلى أنها لم تتقدم ببلاغات ضدهم حتى الآن، لكنها بصدد ذلك.





وأوضحت أنها تلقت تهديدات من بعض المتحرشين الذين فضحتهم، لافتة إلى أن المتحرش يبحث عن مبرر لفعلته، مؤكدة أن هناك محجبات ومنتقبات يتعرضن للتحرش.





وأشارت رانيا قائلة : قررت فضح "المتحرشين" على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بى.





وأضافت الفنانة رانيا يوسف خلال تصريحات تليفزيونية، إنها منذ أن قامت بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي في حالة ذهول من أخلاقيات بعض الناس.





وأوضحت أن موضوع التحرش أصبح يتفاقم بشكل كبير، ولا يوجد عقاب رادع له، لافتة إلى أن التحرش على السوشيال ميديا أصبح زائد بشكل كبير.

وتابعت أن هناك تحرش بالرجال والأطفال وليس النساء فقط، مؤكدة أن ملابس السيدات ليس الدافع الأساسي للتحرش.

وأشارت إلى أنها ستقوم كل يوم بفضح خمسة من المتحرشين ووضع صورهم على السوشيال ميديا، مضيفة أنها تتلقى رسائل تهديد بعد قيامها بفضح الأشخاص.





يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة رانيا يوسف، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على صور، قالت إنها لأشخاص تحرشوا لفظيًا بها.





وعلقت رانيا يوسف، على الصور، وكتبت في التغريدة: «تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة».





وقامت رانيا يوسف، مسبقًا، بنشر عدد من المحادثات لبعض الأشخاص الذين قاموا بسبها بألفاظ خارجة بعد هجومها على المتحرشين ومطالبتها بقانون رادع يكفل حق المرأه ضدهم، ونشرت صورًا لـ حسابات هؤلاء الأشخاص وعلقت عليها قائلة "‏‎#متخافيش ‎#افضحي_متحرش".