بعد فضحها لهم.. رانيا يوسف تتلقى تهديدات من المتحرشين بها

أجرت الفنانة رانيا يوسف ، مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية على قناة mbc مصر الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب، للكشف عن ملابسات التحرش اللفظي بها، من خلال رسائل وتعليقات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقالت رانيا يوسف ، إنها تلقت العديد من التعليقات والرسائل عبر صفحاتها على مواقع التواصل المختلفة، ما دفعها لنشر صور المتحرشين وفضحهم، مشيرًا إلى أنها لم تتقدم ببلاغات ضدهم حتى الآن، لكنها بصدد ذلك.





وأوضحت رانيا يوسف، أنها تلقت تهديدات من بعض المتحرشين الذين فضحتهم، لافتة إلى أن المتحرش يبحث عن مبرر لفعلته، مؤكدة أن هناك محجبات ومنتقبات يتعرضن للتحرش.









يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة رانيا يوسف، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على صور، قالت إنها لأشخاص تحرشوا لفظيًا بها.





وعلقت رانيا يوسف، على الصور، وكتبت في التغريدة: «تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة».





وقامت رانيا يوسف، مسبقًا، بنشر عدد من المحادثات لبعض الأشخاص الذين قاموا بسبها بألفاظ خارجة بعد هجومها على المتحرشين ومطالبتها بقانون رادع يكفل حق المرأه ضدهم، ونشرت صورًا لـ حسابات هؤلاء الأشخاص وعلقت عليها قائلة "‏‎#متخافيش ‎#افضحي_متحرش".







