رانيا يوسف: "هفضح كل يوم 5 متحرشين".. فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها قررت فضح "المتحرشين" على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.









وأضافت الفنانة رانيا يوسف خلال تصريحات تليفزيونية، إنها منذ أن قامت بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي في حالة ذهول من أخلاقيات بعض الناس.









وأوضحت أن موضوع التحرش أصبح يتفاقم بشكل كبير، ولا يوجد عقاب رادع له، لافتة إلى أن التحرش على السوشيال ميديا أصبح زائد بشكل كبير.





وتابعت أن هناك تحرش بالرجال والأطفال وليس النساء فقط، مؤكدة أن ملابس السيدات ليس الدافع الأساسي للتحرش.







