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توك شو

رانيا يوسف: "هفضح كل يوم 5 متحرشين".. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 12:31 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها قررت فضح "المتحرشين"  على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.


وأضافت الفنانة رانيا يوسف خلال تصريحات تليفزيونية، إنها منذ أن قامت بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي في حالة ذهول من أخلاقيات بعض الناس.


وأوضحت أن موضوع التحرش أصبح يتفاقم بشكل كبير، ولا يوجد عقاب رادع له، لافتة إلى أن التحرش على السوشيال ميديا أصبح زائد بشكل كبير.

وتابعت أن هناك تحرش بالرجال والأطفال وليس النساء فقط، مؤكدة أن ملابس السيدات ليس الدافع الأساسي للتحرش.


وأشارت إلى أنها ستقوم كل يوم بفضح خمسة من المتحرشين ووضع صورهم على السوشيال ميديا، مضيفة أنها تتلقى رسائل تهديد بعد قيامها بفضح الأشخاص.
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