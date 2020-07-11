ناصر يقود كتيبة مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة

يقود عادل عبد الفتاح ناصر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، كتيبة الحزب التي تخوض غمار إنتخابات مجلس الشيوخ عن مقاعد محافظة الجيزة وهي الانتخابات المقررة خلال شهر أغسطس المقبل.



على مدار الأيام القليلة الماضية، شكل عادل ناصر غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية وعمل أعضاء غرفة العمليات كخلية نحل تضافرت جهودهم لتسفر عن ترتيب كامل الأوراق المطلوبة لترشح أعضاء الحزب للانتخابات النيابية.



منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وهو أول أيام الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ تواجد كامل أعضاء فريق عمل الحزب بجوار المرشحين الثمانية الذين رشحهم الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ أمام محكمة الجيزة الإبتدائية، وبفضل التتظيم والترتيب الواضح وتجهيز الأوراق المطلوبة من الهيئة الوطنية للإنتخابات على النحو السليم والذي أتاح لمرشحي الحزب الحصول على الأرقام الثمانية الأولى بين المرشحين للانتخابات.



وضمت قائمة مرشحي الحزب عادل عبد الفتاح ناصر رقم ١ وحاز رمز القلم، وعصام هلال رقم ٢ رمز المسدس، المهندس أحمد قطب رقم ٣ رمز السلم، وعمر زايد رقم ٤ رمز الكتاب، أحمد دياب رقم ٥ ورمز قناة السويس، عمرو عكاشة رقم ٦ رمز سنبلة القمح، محيى حافظ رقم ٧ رمز الأباجورة، وجاء عمرو القماطى بالرقم ٨ بين قائمة مرشحي الحزب على المقاعد الفردية برمز ريموت كنترول.



وأكد عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن حزب مستقبل وطن يسعى منذ تأسيسه لدعم الدولة والمواطن على حد سواء، مشيرًا إلى أن الحزب متواجد بشكل دائم على أرض الواقع متلاحم بين صفوف الجماهير المصرية العظيمة ويدرك تمام الإدراك ماينبغي القيام به لتحقيق طموحات الشعب ومساندة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى تنفيذ استراتيجيتها الجادة لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من اليوم السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.