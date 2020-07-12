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محافظات

3326 مترددا على القوافل العلاجية بـ المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة بالقليوبية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية عن بدء الأسبوع الرابع للعمل بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة".

وقال الطباخ إن المبادرة تهدف إلى دعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالإضافة إلى القوافل العلاجية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي المترددين على القوافل العلاجية في 3 أسابيع بلغ 3326 مواطنا ومواطنة للكشف وصرف العلاج وعمل قرارات نفقة الدولة.

وأضاف الطباخ أنه تم صرف علاج 1799 مريضا فيما بلغت عدد القرارات الجديدة على نفقة الدولة 694 والقرارات السابقة التي تم تجديدها 833 قرارا.

وناشد وكيل الوزارة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من وحدات تقديم الخدمة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمة.
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