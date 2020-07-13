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محافظات

استرداد 52 فدانا أملاك دولة وإزالة التعديات المخالفة بالبناء في بلبيس ..شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:04 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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محمد الطحاوي

أكد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس انه تم شن حمله مكبرة لليوم الثالث علي التوالي للازالة التعديات علي الأراضي الزراعية و أملاك الدوله بنطاق مركز بلبيس.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينه بلبيس انه تم شن الحملة بحضور العقيد "عصام هلال" مأمور مركز شرطة بلبيس والعقيد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي وعصام عبد اللطيف نائب رئيس المركز وقسم الإزالات بمجلس مدينة بلبيس .

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وأشار "علام" الي انه أسفرت الحمله عن إزالة مباني مقامة علي الأرض الزراعية علي مساحه ١٠٥٠ متر وتم الازاله كليه بالوحدة المحلية بالزوامل.

كما تمكنت الحملة من استرداد أراضي أملاك الدوله علي مساحه ٥٢ فدان بناحية جمعيه المهندسين العرب بوحدة الزوامل.


وشدد رئيس مركز ومدينة بلبيس علي انه تستمر ازاله جميع التعديات المخالفة علي اراضي أملاك الدوله وتطبيق القانون علي المخالفين بكل حزم وقوة لاسترداد حق الدوله والحفاظ علي الممتلكات العامة وردع كل من تسول له نفسه علي التعدي علي أملاك الدولة.

استرداد 52 فدانا أملاك دولة وإزالة التعديات المخالفة بالبناء في بلبيس ..شاهد
استرداد 52 فدانا أملاك دولة وإزالة التعديات المخالفة بالبناء في بلبيس ..شاهد
استرداد 52 فدانا أملاك دولة وإزالة التعديات المخالفة بالبناء في بلبيس ..شاهد
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