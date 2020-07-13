ضمن موجة الإزالات.. شاهد إزالة برج مكون من 16 طابقا بالشرقية

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبنى مقام بالمخالفة وخارج الحيز العمراني على مساحة 560 مترا ومكون من 16 طابقا بدون الحصول على ترخيص بالإضافة الى مخالفته للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطرًا داهمًا لكونه يتسبب فى إعاقة دخول سيارات الأسعاف أو المطافئ إليها.





أكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وانفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.





وأضاف أن الدولة قدمت مؤخرًا عددا من القوانين الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.





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شدد محافظ الشرقية على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.





وأشاد بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفر الحماية الكاملة للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مؤكدًا استمرارية تلك الحملات في كل أنحاء المحافظة وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كل أنواع التعديات.







وأكد نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق أن رئاسة المركز قامت بالتنسيق مع قوات الأمن لاستمرار شن الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام ( 13388 - 13592 - 14283 - 14933 - 15435 - 15991 - 16650 - 16970 ) لسنه 2017 و أرقام ( 5381 - 12834 - 12307 - 15599) لسنة 2018 وأرقام ( 384 - 3419 - 5585- 13090) لسنه 2019 وأرقام ( 2492 - 1624 - 3533) لسنه 2020لبرج مكون من 16 طابق ومقام بالمخالفة علي مساحة 560 متر بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، وذلك في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء خالد البروي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية.

شدد رئيس مركز الزقازيق علي إستمرار تنفيذ حملات الإزالة لكل التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والقرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





يذكر أن منطقة الغشام تتضمن ٤٢٦ برج منهم ٤٥ برج مرخص وبدون مخالفات وأنه صدر لـ ٣٨١ برج قرار إزالة، وتقدم للتصالح حتى الآن ١٢٥ حالة ولن يتم تنفيذ قرار الإزالة لأي برج مخالف يقوم أصحابه بالتقدم بطلبات للتصالح بشرط أن تنطبق عليهم شروط التقنيين.