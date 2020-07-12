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محافظات

381 برجا مخالفا.. محافظ الشرقية يتفقد "الغشام" قبل حملة الإزالة.. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:44 م
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد الغشم قبل حملة الإزاله
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد منطقة الغشام بمدينة الزقازيق لمعاينة الأبراج المخالفة التي سيتم إزالتها لاختيار الطريق الأنسب لتنفيذ أعمال الإزالة ، حيث شهد أمس أولي حملات إزالة الأبراج المقامة بالمخالفة.



شدد المحافظ علي رئيس مركز ومدينة الزقازيق بقطع المرافق من ( كهرباء - مياه شرب - صرف صحي - غاز)  علي أصحاب الأبراج المخالفة  الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون.



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وأكد المحافظ في تصريحات خاصة أن منطقة الغشام  تتضمن  ٤٢٦ برجا منها ٤٥ برجا مرخصا  وبدون مخالفات وأنه صدر لـ ٣٨١ برجا قرار إزاله وتقدم بالتصالح حتى الآن ١٢٥ حالة.



وأضاف أنه لن يتم تنفيذ قرار الإزاله لأي برج مخالف يقوم أصحابه بالتقدم بطلبات  للتصالح بشرط  أن تنطبق عليهم شروط التقنيين.



كما قام محافظ الشرقية بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق للوقوف على مستوى النظافة ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، موجهًا مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع المدينة وإحكام الرقابة والسيطرة علي المواقف وسائقي سيارات الأجرة وإلزامهم  بالأماكن المخصصة لهم وعدم السماح بإقامة مواقف عشوائية لتحقيق السيولة المرورية ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة. 



واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة استراحة كبار الزوار ، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بها لتصبح مكانًا يليق باستقبال ضيوف الشرقية.

381 برجا مخالفا.. محافظ الشرقية يتفقد "الغشام" قبل حملة الإزالة.. صور
381 برجا مخالفا.. محافظ الشرقية يتفقد "الغشام" قبل حملة الإزالة.. صور
381 برجا مخالفا.. محافظ الشرقية يتفقد "الغشام" قبل حملة الإزالة.. صور
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