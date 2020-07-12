AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. الكشف على 12 ألف مواطن بالشرقية

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:28 م
مبادرة علاج الامراض
مبادرة علاج الامراض المزمنة
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الخدمة الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية مستمرة بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، مع توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج اللازم علي 890 مريضًا، ليصل إجمالي ما تم تقديم الخدمة الطبية، وصرف علاج الأمراض المزمنة لهم إلي ١٢٠٨٨ مواطنًا حتي الآن، كما تم عمل قرارات علاج وزارية علي نفقة الدولة.

اقرأ أيضًا:

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر ١٨ عامًا فاكثر، وتأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأشار "مسعود" الي أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلي العيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية.

، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج.

 وأيضا تم التأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. انطلاق فعاليات مبادرة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

فحص 370 مريضا بحملة الـ100 مليون صحة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة بالبحيرة.. صور

وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة

خلال أسبوع.. تقديم الخدمة الطبية لـ 2100 مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالشرقية

تقديم الخدمة الطبية لـ2600 مواطن بمبادرة الأمراض المزمنة بالشرقية

لعلاج الأمراض المزمنة.. الكشف على 4500 مواطن بالمبادرة الرئاسية في الشرقية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موليكا يفاجئ جماهير الأهلي.. اتحاد الكرة يكشف موقفه من استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ 10 إطلالات لـ هيفاء وهبي

الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق التهم سوق توشكى بجوار مترو حلوان

تناول حبوب حفظ الغلال.. مصرع عامل بسوهاج

الإمارات الأقرب.. مصدر يكشف سر رفض الكاف استضافة تونس نهائيات إفريقيا

السيسي: قرار وقف تراخيص البناء أمن قومى وتأخر 20 عاما .. فيديو

AdvertisementS

تركيا تهدد الطيران المجهول بدفع الثمن.. وتشترط انسحاب حفتر

الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق التهم سوق توشكى بجوار مترو حلوان

أردوغان تجاوز حدوده.. اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات صارمة ضد تركيا

هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

فيديو جراف .. كاف يفجر مفاجأة بشأن قضية نادي القرن

رايحين للموت برجليهم.. محافظ الإسكندرية يكشف أسباب ارتفاع حالات الغرق بشاطئ النخيل

السيسى: لا ترخيص للسيارات إلا بعد تحويلها لغاز.. وقروض بفائدة صفرية لأصحابها.. فيديو

السيسي: إنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة لتوفير فرص عمل أكثر لعمال البناء.. فيديو

بفستان مكشوف.. نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة وطرد البلغم

السيسي : لن نتردد أبدا عن الوقوف فى مواجهة مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة صيفية على البحر.. شاهد

شاهد.. تويوتا RAV4 الهجينة تغزو السوق الأمريكي.. صور

توب وقبعة .. نوال الزغبي بإطلالة مميزة على إنستجرام