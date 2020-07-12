وسط إجراءات احترازية .. توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان بالشرقية.. صور

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، صباح اليوم على اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادتى الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) والجغرافيا للشعبة الأدبية وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة.







وشهدت جميع اللجان على مستوى المحافظة ، تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وتم التشديد على ضرورة تعقيم الطلاب وقياس درجة الحرارة باستخدام اجهزة الكواشف وتسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية.

أقرأ ايضا:

بإجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية العامة بالشرقية على اللجان لأداء امتحاني التاريخ والفيزياء .. صور

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس، بمراكز وقرى المحافظة، وتم وضع استعدادات لكل الاحتمالات التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعي، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية ورصد أية مشاكل قد تحدث مع توجيه رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتأمين الكهرباء دون انقطاع وتذليل أي عقبات طوال فترة الامتحانات وحل كل المعوقات الطارئة

جدير بالذكر أنه ، يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).

وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.