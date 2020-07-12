في ثاني أيام العمل.. محكمة الزقازيق تتلقى 4 طلبات ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

استقبلت محكمة الزقازيق الابتدائية ممثلة في اللجنة المختصة لتلقي طلبات وأوراق المرشحين لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأحد 4 طلبات من المرشحين لخوض السباق فرديا وجاري استقبال باقي المرشحين.



كما شهدت المحكمة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وسط اجراءات امنية واحترازية مشددة.

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وأستقبلت اللجنة االمختصة أمس 19 طلبا للترشح وبذلك يصل أجمالي من تقدم بأوراق ترشحة لخوض سباق الأنتخابات 23مرشحا علي المقعد الفردي بمحافظة الشرقية.







وحصل موقع صدى البلد،أمس على أسماء ورموز مرشحي حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية على المقعد الفردي.







وجاءت أسماء المرشحين على النحو التالي:

المهندس عبد الحميد الأشقر رقم (١) رمز المسدس

الدكتور محمد الصالحي رقم (٢) رمز الاباجورة

المحاسب عمرو التونسي رقم (٣) رمز السلم

احمد صلاح الطاروطي رقم (٤) رمز القلم

الدكتور محمد سليم رقم (٥) رمز الكتاب

الدكتور نور هاشم رقم (٦) رمز سنبلة القمح

الدكتور احمد شاهين رقم (٧) رمز ريموت كنترول.







وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من اليوم السبت 11 يوليو ، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ما عدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.







وتجرى الانتخابات لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس