واضعو امتحانات الثانوية العامة: أسئلة اللغة الأجنبية الثانية خالية من الأخطاء ومناسبة للوقت المحدد للامتحان

أكدت تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية" لطلاب الثانوية العامة، أن امتحانات جميع اللغات الثانية اليوم، الثلاثاء، تميزت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية.

وقالت تقارير الهيئة إن الأسئلة مناسبة للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.



وكان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أدوا صباح اليوم، الثلاثاء، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 592 ألفا و307 طلبة/طالبات، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.













كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بإجمالي 709 طلبة في عدد من لجان الجمهورية.











ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020، يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية.







