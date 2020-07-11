التعليم: تعويض طلاب الثانوية العامة بوقت إضافي في حالة تأخر توزيع الامتحان

أصدر الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، تعليمات رسمية لجميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية في المواعيد المقررة، لافتا إلى أنه في حالة تأخير التوزيع لأي سبب لابد أن يتم إعطاء الطالب الوقت كاملا، ويتم تحرير محضر إثبات وأسباب تأخر توزيع الكراسات الامتحانية.





وأكد "حجازي"، ضرورة مراعاة الدقة في توزيع كراسات امتحان اللغة الأجنبية الثانية طبقا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة والمحدد بها اللغة الثانية لكل طالب.





كما شدد حجازي على ضرورة التأكد من البيانات المدونة على الصندوق الخاص بكراسات الامتحان وكذلك المظروف الداخلي قبل الشروع في فتح المظروف وتوزيع الكراسات.





وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات ورؤساء لجان السير وأعضاء غرف العمليات بالإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للتصدى لبعض التجاوزات التي حدثت في بعض لجان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 خلال الامتحانات السابقة.





وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، ووجه حجازي شكره لرؤساء اللجان الذين يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة باعتبارهم أساسًا في نجاح امتحانات الثانوية العامة، مثنيًا على مجهوداتهم والمسئولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة.





ولفت إلى أن الاجتماع يهدف للتأكيد على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، موجهًا رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلبة واحتواء المواقف المختلفة، وتهيئة الأجواء ومنح أولادنا طلاب الثانوية العامة البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات.





وأوضح الدكتور رضا حجازى أن الاجتماع يهدف أيضًا لمناقشة التجاوزات الخاصة بمحاولات بعض الطلاب بالدخول بالتليفونات المحمولة وأدوات الغش داخل اللجان، ونجاحهم فى تصوير أجزاء من الامتحان ونشرها على منصات التواصل الاجتماعى، والاتفاق على كيفية اكتشاف الطالب الذي بحوزته هاتف محمول وطرق إخراج الموبايل والحيل التى يلجأ إليها بعض الطلاب، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني في باقي الامتحانات المقبلة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.



