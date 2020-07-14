المشكلة انتهت .. وزيرة التضامن تزف بشرى للصحفيين حول العلاوات الخمس

زفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة للصحفيين والعاملين في القطاع الخاص من أصحاب المعاشات بخصوص العلاوات الخمس.
وقالت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي نعمل على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات".
وأضافت نيفين القباج:" الانتهاء من مشكلة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من الصحفيين".
وتابعت نيفين القباج:" الجزئية الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص على وشك الانتهاء منها خلال أسبوع من الآن".
وأكملت نيفين القباج:" المشكلة تبقى مع من لم يحصل على علاوة خاصة من الجهة التي كان يعمل بها، ونتتبع الأوراق في الجهات التي لم تمنح علاوات خاصة".