المشكلة انتهت .. وزيرة التضامن تزف بشرى للصحفيين حول العلاوات الخمس

وأضافت نيفين القباج:" الانتهاء من مشكلة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من الصحفيين".

وتابعت نيفين القباج:" الجزئية الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص على وشك الانتهاء منها خلال أسبوع من الآن".

المشكلة تبقى مع من لم يحصل على علاوة خاصة من الجهة التي كان يعمل بها، ونتتبع

في الجهات التي لم تمنح علاوات خاصة".