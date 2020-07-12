التضامن: 300 مليون جنيه قيمة مفروشات وتجهيزات الوحدات بالأسمرات 3

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة كانت شريك أساسى فى تحضير الوحدات السكنية بالاسمرات 3.

وأكدت القباج ،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،أن الوحدات السكنية بالاسمرات مجهزة تجهيز كامل والمساحات مناسبة لعدد أفراد الأسرة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تبلغ قيمة تجهيزات الوحدات السكنية، من 30 لـ 40 ألف جنيه، لافتا إلى أن 300 مليون جنيه قيمة مفروشات وتجهيزات الوحدات بالاسمرات 3.

وتابعت: 7304 وحدة سكنية تم تجهيزها تجهيزا كاملا، لافتة إلى الوزارة أطلقت حملة 2 كفاية فى إطار برامج للحد من الزيادة السكانية،التى تتيح الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة.