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أخبار العالم

عالم سعودي يفوز بجائزة أمريكية في علم الوراثة البشرية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:21 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيـس رضـا

أعلنت الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية عن منح البروفيسور الدكتور فوزان الكريّع كبير استشاري علم الوراثة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض جائزة " كرت ستيرن" التي تُمنح سنويًا لعالم أثرى علم الوراثة البشرية بإنجازات متميزة خلال الـ 10 سنوات السابقة.

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وجاء منح البروفيسور الكريّع الجائزة تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في علم الوراثة البشرية وأهمية اكتشافاته في تكريس مفهوم العلاقة الوثيقة بين الجينات وصحة الإنسان، إلى جانب سجله الحافل بـ الإنتاج البحثي والأكاديمي الذي تجاوز 420 ورقة علمية محكّمة وهو عضوًا في فريق تحرير عدد من الدوريات العلمية ومتحدث رئيسًا في العديد من المؤتمرات العلمية العالمية.

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 وحصل البروفسور الكريّع خلال السنوات الماضية على عدة جوائز من بينها جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في فرع العلوم الصحية والطبية في دورتها الأولى عام 2014م، وجائزة وليام كنج بويز لطب الوراثة عام 2010م من معهد هارفارد للطب الشخصي في بوسطن كأول فائز من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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