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أخبار العالم

السعودية توافق على عودة الشيشة إلى المقاهي .. وهذه برتوكولات تقديمها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:22 م
تقديم الشيشة في السعودية
تقديم الشيشة في السعودية
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محمود نوفل
وافقت  الجهات المختصة بمتابعة فيروس كرورنا داخل المملكة العربية السعودية علي عودة تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي وفقًا لعدد من الضوابط .

ووفق صحيفة عاجل السعودية فإن تقديم المعسل والشيشة سوف يخضع إلى عدد من الضوابط؛ من أهمها منع دخول العملاء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أو دون عمر18 عامًا، مع تطبيق التباعد بين الطاولات لمسافة متر ونص إلى مترين.

كما تضمنت الضوابط  عدم استخدام الشيشة إلا من قبل شخص واحد فقط، ولا تعطى إلى أي زبون آخر في نفس اليوم مع تقيد صارم بتنظيفها جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون من الداخل والمعقمات من الخارج.

وشددت الجهات المعنية بمتابعة فيروس كورونا داخل المملكة علي ضرورة تطبيق التنظيف بالبخار الساخن إن أمكن.

كما حثت البروتوكولات علي  تشجيع العملاء على إحضار الشيشة أو الخرطوم الخاص بهم، مع تقديم خراطيم بلاستيكية كاملة ذات استخدام واحد لهم.
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