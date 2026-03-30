اتصال هاتفي يناقش تصاعد التوترات الإقليمية بين السعودية وموريتانيا

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تناول خلاله الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الحالية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، ركز الاتصال على تداعيات التصعيد الجاري وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع.

وأكد الرئيس الموريتاني خلال الاتصال وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية، معرباً عن دعمه للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات المتكررة التي تهدد استقرار المنطقة.