عضو اتحاد المصريين بالكويت: مصر تحركت مبكرًا لضمان سلامة مواطنيها بالخارج

أكد المستشار جمال أبو الخير، عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المصريين بالخارج في الكويت، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحركت منذ بداية الأحداث الأخيرة؛ لتأمين سلامة مواطنيها في الخارج، مستفيدة من مكانة مصر الدبلوماسية في الدول العربية.

وأوضح أبو الخير، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن وزارة الخارجية لعبت دورًا محوريًا في متابعة الجاليات المصرية، من خلال عقد لقاءات دورية مع المواطنين لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

متابعة دقيقة لحظة بلحظة

وأشار إلى أن القنصلية المصرية في الكويت فعّلت خطًا ساخنًا على مدار 24 ساعة؛ للتواصل مع المواطنين، مع متابعة دقيقة لهم لحظة بلحظة للاطمئنان على أوضاعهم.

ولفت “أبو الخير” إلى أن الجالية المصرية في الكويت تتمتع بمكانة كبيرة لدى القيادة والشعب الكويتي؛ مما يعزز استقرار أوضاعها، مضيفًا: "الحمد لله نحن في أمان وبخير، والأمور تسير بشكل طبيعي".