وزير خارجية الكويت: الممارسات الإيرانية انتهاك صارخ وعدوان سافر لايمكن تبريره

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الجابر أن الممارسات الإيرانية تظل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعدوانا سافرا لا يمكن تبريره، مهما حاولت إيران شرعنة هجماتها عبر توظيف خطاب مضلل ومحاولات ممنهجة لطمس الحقائق وتزييف الوقائع.

جاء ذلك خلال تروؤس الشيخ جراح، لوفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عُقد اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي والمسموع.

وجدد الشيخ جراح إدانة واستنكار الكويت بأشد العبارات للعدوان الإيراني الغاشم على الكويت ودول المنطقة، وما شمله من استهداف ممنهج ينطلق من الأراضي الإيرانية، على دولة الكويت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحي، وتعريض المواطنين والمقيمين والأحياء السكنية للخطر، ودمار المرافق والبنى المدنية الحيوية، في تعد صارخ على سيادة الكويت، وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار الشيخ جراح إلى ما تشهده المنطقة خلال الأيام الماضية من محاولات لزعزعة الأمن الداخلي في عدد من الدول العربية، وإشاعة الفوضى والهلع بين المواطنين والمقيمين، موضحا أن ما تشهده المنطقة اليوم ليس مجرد تصعيد عابر بل نمط ممنهج لزعزعة الاستقرار الإقليمي تقوده إيران، الأمر الذي يستدعي موقفا دوليا حازما وإجراءات رادعة تكفل حماية السلم والأمن الدوليين.

وجدد وزير الخارجية الكويتي التأكيد على احتفاظ بلاده بحقها الكامل في الدفاع عن النفس واتخاذها كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية أراضيها وسلامة شعبها.

واختتم الشيخ جراح الجابر كلمته بالتأكيد على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مسار تفاوضي مستقبلي مع إيران، وذلك انطلاقا من ضرورة إشراك دول المنطقة في بلورة التصورات ذات الصلة بتحقيق أمن المنطقة واستقرارها، لاسيما الدول التي تعاني بشكل مباشر من سلوك إيران العدواني تجاه محيطها الإقليمي.