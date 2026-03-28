الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

سبب أضرارا كبيرة بنظام الرادار.. مطار الكويت الدولي يتعرض لهجوم بطائرات مسيرة

هاجر رزق

تعرض مطار الكويت الدولي صباح اليوم السبت لعدة هجمات بطائرات مسيرة أدت لأضرار كبيرة في نظام الرادار.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني، عبدالله الراجحي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح الراجحي أن هذه الهجمات تسببت في أضرار كبيرة بنظام الرادار الخاص بالمطار، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورًا التعامل مع الحادث.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية "معادية" اخترقت المجال الجوي للبلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب إسقاط 3 طائرات مسيرة.

تأتي هذه التطورات في إطار تصعيد إقليمي مستمر منذ 28 فبراير الماضي، حيث تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت منشآت مدنية، بينها موانئ ومطارات ومنشآت نفطية، ما أدى إلى أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة في بعض الدول، وفق بيانات رسمية.

السيارات الكهربائية

بي واي دي

سكودا فيليشيا

منة فضالي

