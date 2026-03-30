ترامب يدرس خيارا عسكريا لنقل اليورانيوم المخصب خارج إيران

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار تنفيذ عملية عسكرية تستهدف نقل اليورانيوم المخصب خارج إيران، في إطار مساعيه لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن القرار لم يُحسم بعد، إذ يوازن ترامب بين المخاطر المحتملة على القوات الأميركية وإمكانية تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في إنهاء التهديد النووي الإيراني. وأشاروا إلى أن الرئيس لا يزال منفتحاً على هذا السيناريو.

وبحسب مصدر مطلع، فقد حث ترامب فريقه على تكثيف الضغوط على إيران لدفعها إلى القبول بتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب كشرط أساسي لإنهاء التصعيد.

كما أوضح التقرير أن ترامب شدد في نقاشاته مع حلفائه على ضرورة عدم احتفاظ إيران بهذه المواد، لافتاً إلى أنه طرح خيار الاستيلاء عليها بالقوة في حال فشل المسار التفاوضي.