أنا دايما وراك.. مي كساب توجه رسالة لزوجها أوكا بعد انفصاله عن أورتيجا

يذكر أن آخر أعمال أوكا وأورتيجا، فيلم 8% وتدور أحداثه حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة كاريكا، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية؛ يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف

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وتوجه للأصدقاء الثلاثة أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور

، حيث تحاول أزعرينا (مي كساب) المسئولة عن الفرقة، مساعدتهم على الخروج من المأزق.