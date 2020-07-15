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فن

أنا دايما وراك.. مي كساب توجه رسالة لزوجها أوكا بعد انفصاله عن أورتيجا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
دعّمت الفنانة مي كساب، زوجها، مطرب المهرجانات، أوكا ؛ بعد قرار انفصاله هو وأورتيجا" فنيًا ورسميًا، بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات.

ونشرت "مي"، صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وعلقت "مي" على الصورة: "أنا دايما وراه مش قدامه".

يذكر أن آخر أعمال أوكا وأورتيجا، فيلم 8% وتدور أحداثه حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة كاريكا، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية؛ يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف، وتوجه للأصدقاء الثلاثة أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور، حيث تحاول أزعرينا (مي كساب) المسئولة عن الفرقة، مساعدتهم على الخروج من المأزق.

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