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الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا .. فيديو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:51 ص
الارصاد
الارصاد
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ريهام فيكتور

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة حيث تصل لـ 80-85% أثناء ساعات الليل والصباح الباكر مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة .

 
وأضافت " إيمان شاكر"، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" ، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الاعلامية ، خلود زهران " ، أن درجات الحرارة مازالت حول معدلها الطبيعي لهذا الوقت من العام، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 36 درجة.

واشارت  وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي لتكوين الشبورة المائية في الصباح الباكر، مما يقلل الرؤية على الطرق الزراعية والطرق السريعة، مناشدة بالقيادة بهدوء أثناء تواجد الشبورة المائية.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الطقس مستمر على مدار الأيام المقبلة، لافته إلى أن السبب في ارتفاع نسب الرطوبة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي .

وناشدت  وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التواجد في أماكن رديئة التهوية مع تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ومن يضطر للخروج في هذا التوقيت عليه وضع غطاء واقي للرأس، موضحة ان نسب الرطوبة المرتفعة سوف تستمر طوال شهري يوليو وأغسطس، منوهة بأن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا بواقع درجة واحدة. 

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