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حوادث

تصالحا أمام هيئة المحكمة.. 28 يوليو الحكم في استئناف شقيقة أحمد فلوكس على حبسها عامين

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:41 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ندى حمودة- أحمد مهدي
أجلت محكمة جنح الدقي، جلسة نظر المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس، على الحكم الصادر في حقها بالحبس غيابيا سنتين بتهمة سرقة صفحة شقيقها على «فيسبوك»، لجلسة 28 يوليو الجاري للحكم.


وأقر الطرفان أمام هيئة المحكمة بالتصالح. 


كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، أصدرت حكمها غيابيا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على «فيسبوك»، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة «الأكونت» الخاص به وارتكاب جريمة الإزعاج العام.


كان الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.


وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته «يسر فاروق » التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاص به على "فيسبوك".

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