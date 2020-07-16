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فن

شاهد.. كليب أغنية تيك توك لـ محمد رمضان

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:04 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمد رمضان  فيديو كليب "تيك توك" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 
وكتب محمد رمضان معلقاً على الفيديو: دلوقتي أغنيتي الجديدة #تيك_توك مع سوبر ساكو على قناتي الرسمية يوتيوب. 

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وكان قد اعتذر محمد رمضان جمهوره عن تأخر نزول فيديو كليب "تيك توك". 

وسافر الفنان محمد رمضان إلى مدينة نيويورك، ليشهد العرض الأول لكليبه الجديد تيك توك بساحة تايم سكوير، لتكون السابقة الأولى من نوعها، أن يعرض فيديو كليب لفنان مصري، بهذه الساحة والتي تعد من أشهر معالم مدينة نيويورك.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا وتأليف وإخراج محمد سامي.
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