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فن

محمد رمضان يعتذر عن تأخير عرض كليب "تيك توك" من تايم سكوير بأمريكا

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:13 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من ميدان التايمز بنيويورك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
 
وكتب محمد رمضان معلقا على الفيديو: شكرًا على كل الفيديوهات اللي وصلتني من نيويورك  وبعتذر جدًا عن تأخير الكليب لمساء اليوم على قناتي الرسمية على يوتيوب ان شاء الله #ثقة في الله_نجاح.

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كان أعلن محمد رمضان موعد طرح الكليب الجديد اليوم، مؤكدا أن هذا العمل يختلف تماما عن الأعمال السابقة. 

وسافر الفنان محمد رمضان إلى مدينة نيويورك، ليشهد العرض الأول لكليبه الجديد تيك توك بساحة تايم سكوير، لتكون السابقة الأولى من نوعها، أن يعرض فيديو كليب لفنان مصري، بهذه الساحة والتي تعد من أشهر معالم مدينة نيويورك.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته احمد زاهر وروجينا وتأليف واخراج محمد سامى.

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