محمد رمضان يعتذر عن تأخير عرض كليب "تيك توك" من تايم سكوير بأمريكا

View this post on Instagram

شكرًا على كل الفيديوهات اللي وصلتني من نيويورك ♥️🙏🏽 وبعتذر جدًا عن تأخير الكليب لمساء اليوم على قناتي الرسمية على يوتيوب ان شاء الله #ثقة_في_الله_نجاح 🇺🇸🤝🇪🇬