شاهد.. طالب ثانوية عامة يكتب إجابة ساخرة عن أحد أسئلة امتحان الفيزياء

نشرت صفحة علمي علوم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة قيل انها لكراسة امتحان الفيزياء لاحد طلاب الثانوية العامة 2020 ، تم إلتقاطها اثناء التصحيح في الكنترولات ، لتبرز أحد الاجابات الساخرة التي يجدها المصححون في الكنترولات.









وقالت الصفحة : هذه الصورة من تصحيح الفيزياء، طالب يجيب عن سؤال تعريف "الهنري" بأنه لاعب كرة قدم!









وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفيزياء لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019 /2020 (الدور الأول).









وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة.









وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، البالغ عددها 15 ألفا و655 ورقة، أسفرت عن نجاح 12434 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 79.4%













وأضاف حجازى، إن 3270 طالبا/طالبة (بنسبة 26.30.% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين.









وأعلن حجازي عن حصول 486 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية في عينة فيزياء الثانوية العامة.







