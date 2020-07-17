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تعليم

إجراءات احترازية مشددة لاستقبال طلاب الدراسات العليا بحاسبات عين شمس.. تعرف عليها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:26 م
قياس حرارة
قياس حرارة
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حسام الفقي
تبدأ كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس امتحانات الدراسات العليا يوم 9 أغسطس 2020 وتستمر حتى يوم 19 أغسطس 2020 على أن تكون أيام الإمتحانات يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة وأمان الطلاب.

وأوضحت الكلية الإجراءات الاحترازية أثناء فترة امتحانات الدراسات العليا وهي تقسيم الطلاب علي البوابات وتحديد علامات لمراعاة ترك مسافة متر ونصف بين كل طالب والآخر لتجنب التزاحم بينهم.

وأضافت الكلية سوف تقوم بقياس درجات الحرارة لكل طالب قبل دخول الكلية وفي حالة أن تم اكتشاف ارتفاع درجات الحرارة لأحد الطلاب أو الاشتباه يستدعي الطبيب المسؤل بالكلية لتحديد خروج الطالب أو بقائه تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحان.

كما تقوم الكلية بتوزيع كمامات للطلاب والتأكد من تعقيم اليدين ولبس الكمامة صحيحة قبول دخول اللجنة بالإضافة إلى استخدام حاويات بلاستيكية لاستلام وحفظ أوراق الإجابة بها داخل لجان الامتحانات لسهولة تعقيمها بالمطهرات.
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