الهلال الأحمر ينشر فرق الاستجابة أثناء الطوارئ والسيول بالمحافظات لمواجهة آثار الأمطار

دفع الهلال الأحمر المصري بفرق الاستجابة أثناء الطوارئ وفرق الاستجابة للسيول، للانتشار في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمساندة أجهزة الدولة في التعامل مع آثار موجة الأمطار الشديدة وحالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وتجوب فرق الهلال الأحمر المصري الأماكن العامة والمناطق الأكثر تأثرًا بتجمعات المياه والسيول، لضمان استجابة سريعة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، والحد من تداعيات الأحوال الجوية.

وتضم الفرق متطوعين مجهزين بالمعدات اللازمة وسيارات الدفع الرباعي، وأدوات سحب السيارات العالقة، ومدربين على التعامل مع حالات الطوارئ، وتقديم الإسعافات الأولية، إلى جانب دعم جهود الإغاثة والتدخل السريع في المناطق المتضررة.

وفي السياق ذاته، تواصل غرفة العمليات المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، متابعة تحركات الفرق على الأرض، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة في مختلف المحافظات، فضلًا عن تلقي البلاغات عبر الخط الساخن (15322).

ويؤكد الهلال الأحمر المصري، استمرار جهوده في دعم المواطنين، داعيًا إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وتجنب التواجد في مناطق تجمع المياه أو مجاري السيول حفاظًا على السلامة العامة.