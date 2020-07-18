احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

تنتهي اليوم، السبت الموافق 18 يوليو، المهلة المحددة من شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والخاصة بمد فترة إدخال قراءات عداد الغاز المنزلي، والتي استمرت لمدة 3 أيام، من الأربعاء وحتى اليوم.









وبحسب بيان سابق للشركة، فإنه نظرًا للأعطال الفنية التي حدثت، فإنه سيتم تعديل فترة إدخال القراءات، لتبدأ من الأربعاء الماضي حتى السبت المقبل الموافق 18 من يوليو الجاري، وأرجعت الشركة ذلك إلى زيادة التيسيرات الممنوحة للعملاء بسبب حالة الضغط الراهنة وتسببت في وجود أعطال فنية.









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وكانت شركة "بتروتريد" أعلنت في اوقات سابقة عن إتاحة عمليات ادخال قراءات العدادات على الموقع الإلكتروني لها في أول كل شهر حتى منتصف ذات الشهر، حتى لا يتم تغريم العميل مصروفات إضافية جراء عدم الإدلاء عن قراءة عداد الاستهلاك الشهري.









وتنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.









وهناك 12 طريقة مختلفة لتسجيل قراءات عداد الغاز وهى:





1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:





2. تطبيق الموبايل (الاندرويد فقط) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:









3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ BOS أثناء تحصيل الفاتورة لمناطق "القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر".









4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.









5. تطبيق موبايل ماي فوري.









6. تطبيق موبايل جوميا.









7. من خلال مكاتب البريد.









8. من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).









9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:









10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.









11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.









12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.