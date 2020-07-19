إيران تسجل 2182 إصابة جديدة و209 حالات وفاة خلال 24 ساعة

سجلت إيران، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتي ظهر اليوم الأحد 273656 حالة، بعد تسجيل 2182 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الأحد، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 209 حالات وفاة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 14188 حالة.





وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 237 ألفا و788 شخصا حتى الآن، بينما يوجد 3556 حالة في وضع حرج.



