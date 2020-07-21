8 سبتمبر.. نظر طعون طلاب الشهادة الإعدادية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، ٨ سبتمبر القادم كأولي الجلسات لنظر الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية لأبناء المصرين المقيمين بالخارج.





وطالبت الطعون وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربيه والتعليم الفني، الخاص بإجبارهم على إجراء امتحانات تكميلية لتحديد مستواهم، وإلغاء الآثار المترتبة على ذلك، واعتبار الطلاب ناجحين ومنحهم شهادات النجاح شاملة الدرجات التى حصلوا عليها فى المواد وفقا للمشاريع البحثية التى قدمت.



