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حوادث

للتصدي للأخطار.. نادي القضاة يعلن دعمه لكافة قرارات مجلس الدفاع الوطني في تأمين البلاد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:41 ص
نادي القضاة
نادي القضاة
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جودت عيد وعمرو خليفة
أكد مجلس  إدارة نادي  قضاة مصر برئاسة المستشار  محمد  عبد المحسن على  دعمه الكامل لكافة الإجراءات والقرارات  التي يتخذها مجلس الدفاع  الوطني  في سبيل حفاظه  على  تأمين البلاد وسلامتها ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأضاف نادي القضاة، أن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسئولية ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد
ويثمنون السياسة  الحكيمة  والمتوازنة التى تدير بها الدولة  المصرية  جميع الملفات  الوطنية المطروحة  


وشدد النادي  على أن  جموع الشعب المصري يجب أن يصطفوا خلف الوطن وأن  يقفوا صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم.

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