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حوادث

بتبيت برا البيت.. حبس شاب قتل شقيقته بمعاونة والدهما في البدرشين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:04 ص
حبس شاب قتل شقيقته
حبس شاب قتل شقيقته بمعاونة والدهما في البدرشين
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ندى حمودة – أحمد مهدي
أمرت نيابة البدرشين بحبس عامل ونجله 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل ابنة الأول لسوء سلوكها واعتيادها هروبها من المنزل، وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة.

كشفت تحقيقات النيابة أن الجريمة تم كشفها عقب ورود معلومات للأجهزة الأمنية بمقتل فتاة على يد والدها وشقيقها اللذين قاما بنقلها إلى المستشفى مدعين تعرضها لـ صعق كهربائي، حيث تبين ان فتاة تبلغ من العمر 18 عاما وصلت إلى المستشفى مصابة بصاعق كهربائي وافاد والدها وشقيقها انها تعرضت للصعق بالكهرباء من الغسالة أثناء غسل الملابس.


 أفادت تحريات العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة ان الفتاة سيئة السمعة لها علاقات متعددة مع شباب من القرية ما تسبب في حرج لأسرتها بعد بعدما ترددت سيرتها وأفعالها على ألسنة أهل البلدة، قرر شقيق الفتاة التخلص منها لما سببته لهم في خزي وسط الأهالي وبعرض الأمر على والده باركه ووافق على اقتراحه.

ما ان عادت الفتاة من احدى جولاتها حيث اعتادت المبيت خارج المنزل قام شقيقها بالتعدي عليها بالضرب في حضور الأب ثم قام بتوصيل سلك كهرباء عار بقدميها ففارقت الفتاة الحياة متأثرة بما لحق بها من صاعق كهربائي.

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على الأب والشقيق بعد شك الأطباء في سبب الوفاة وورود معلومات لرجال المباحث فتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة لسوء سلوك الفتاة مرددين: "فضحتنا في البلد وسط الخلق مبقيناش عارفين نرفع راسنا بسببها"، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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