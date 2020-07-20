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حوادث

وصلوا الكهربا في صوابع رجلها.. حكاية ربة منزل في الجيزة: أبوها وأخوها ضربوها حتى الموت

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالجيزة وضبط الجناه.

تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من احد المستشفيات بإستقباله (ربة منزل- مُقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وبها سحجات متفرقة بالجسم.



وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ مـن والـد المجنى عليها وشقيقها، مُقيمين بذات العنوان.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بوجود خلافات عائلية بينهم.

وقام الثانى بالإتفاق مع الأول بالتعدى عليها بالضرب وتوصيل سلك كهربائى بأصابع قدميها فأودى بحياتها.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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