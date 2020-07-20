عاتبه على معاكسة السيدات .. كهربائي يقتل عاملا في الجيزة وأهل المجنى عليه يحرقون شقة القاتل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ، في ضبط المتهم بقتل جاره بسبب خلافات شخصية بينهم.





وكشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل الحادث الذي نتج عن مشاجرة بين القاتل والمجني عليه بسبب معاتبة الأخير له على قيامه بمعاكسة فتيات في المنطقة.





وشرحت التحريات، ان الواقعة بدأت منذ أيام حين نشبت خلافات بين عامل وكهربائي، بسبب قيام الأخير بمعاكسة فتيات في المنطقة، وقيام المجني عليه بمعاتبته على ذلك، وقام على اثرها أهالي المنطقة بعقد صلح بينهم.





وتبين بعد ذلك نشوب مشادة كلامية مرة أخرى بينهم بسبب قيام المتهم بمعاكسة فتيات من أهل بيت المجنى عليه، قام على أثرها المتهم "كهربائي" بطعن المجني عليه "عامل"، طعنة في الصدر أودت بحياته في الحال.





وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض في الصدر مما نتج عنه وفاته.





وعقب ذلك قام أحد أهالي المجني عليه بإشعال النيران في شقة المتهم، وتم إخطار الحماية المدنية التي انتقلت وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداده، وتم تعيين خدمات أمنية بمسرح الجريمة لمنع تجدد الخلافات.