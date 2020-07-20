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حوادث

وصلا جسمها بـ سلك عريان.. تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها وشقيقها في البدرشين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:23 م
مقتل فتاة على يد
مقتل فتاة على يد والدها وشقيقها في البدرشين
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ندى حمودة – أحمد مهدي
"وصلنا جسمها بسلك عريان وقلنا للدكتور الغسالة كهربتها".. بهذه الجملة اعترف عامل ونجله بقيامهما بقتل ابنة الأول لسوء سمعتها واعتيادها الهروب من المنزل.


تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث كشفت ملابسات وتفاصيل الجريمة كاملة فور ورود معلومات بمقتل فتاة على يد والدها وشقيقها اللذين قاما بنقلها إلى المستشفى مدعين تعرضها لصعق كهربائي، حيث تبين أن فتاة تبلغ من العمر 18 عاما وصلت إلى المستشفى مصابة بصاعق كهربائي وأفاد والدها وشقيقها أنها تعرضت للصعق بالكهرباء من الغسالة أثناء غسل الملابس.




وأفادت تحريات العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة أن الفتاة سيئة السمعة لها علاقات متعددة مع شباب من القرية ما تسبب في حرج لأسرتها بعدما ترددت سيرتها وأفعالها على ألسنة أهل البلدة، فقرر شقيق الفتاة التخلص منها لما سببته لهم من خزي وسط الأهالي وبعرض الأمر على والده باركه ووافق علي اقتراحه.


وما ان عادت الفتاة من احدى جولاتها حيث اعتادت المبيت خارج المنزل قام شقيقها بالتعدي عليها بالضرب في حضور الأب ثم قام بتوصيل سلك كهرباء عار بقدميها ففارقت الفتاة الحياة متأثرة بما لحق بها من صعق كهربائي.


تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على الأب والشقيق بعد شك الأطباء في سبب الوفاة وورود معلومات لرجال المباحث فتم ضبطهما وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة لسوء سلوك الفتاة مرددين: "فضحتنا في البلد وسط الخلق ومبقيناش عارفين نرفع راسنا بسببها"، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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