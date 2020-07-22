AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بتعاني من كابوس الكرش.. إليك الحل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:54 ص
كرش
كرش
Advertisements
لمياء الياسين

لنحت الجسم فى أيام قليلة يمكنك الاعتماد على ريجيم غذائي متوازن لإنقاص الوزن وفى الوقت نفسه يحول جسمك الى ماكينة لحرق الدهون ونسف الكرش في 7 أيام فقط.

وإليك خطة الرجيم التالى، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي، والتي يمكنك البدء فى تطبيقها من الآن.


الإفطار 9 صباحًا
 كوب من الشاى بحليب خالى الدسم + 2 قطعة بسكويت رجيم

بعد ساعة..

بيضة مسلوقة +1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون

 بعد ساعتين ..

 كوب من مغلى الجنزبيل وبذور الكتان

بعد ساعتين

طبق صغير من الشوفان أو الحمص المسلوق

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه الدجاج المشوى+ 3 ملاعق مكرونة + طبق شوربة خالية الدسم
أو
شريحتان من فيليه السمك+ 3 ملاعق أرز
أو
علبة تونة + نصف رغيف خبز

سناك بعد الغذاء  ساعتين

طبق شوفان

العشاء .. قبل النوم بساعتين

2 قطعة جبن نستو لايت حجم 50 جم + توست سن

أو كوب زبادى لايت +ثمرة فاكهة

يفضل بين الوجبات تناول بذر الكتان والقرفة و الجنزبيل  لحرق أسرع للدهون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحول جسمك لمكينة حرق.. ريجيم لإصلاح ما أفسدته حلويات العيد

بدون رياضة.. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بأقل مجهود

بدون ريجيم قاس .. أسرع وصفة لحرق الدهون ونسف الكرش

نسف الكرش بأقل مجهود برجيم سريع لإنقاص الوزن

بدون حرمان.. ريجيم البقول للتخلص من الوزن الزائد لمدة 7 أيام

بدون حمية قاسية.. ريجيم سريع لنسف الدهون

ترشيحاتنا

الوضع قد يسوء.. ترامب يطالب الأمريكيين بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

شاهد .. أول ظهور لـ زوجة أحمد الفيشاوي الألمانية مع طليقته هند الحناوي

بالأسماء .. صدى البلد يكشف إصابات نادي سموحة.. وفرج عامر: حضن جميع لاعبي الزمالك

شوبير: صفقة طاهر بـ 20 مليون فقط .. والأهلي يجهز صفقتين إحداهما مفاجأة

أخبار الأهلي.. كواليس المران بحضور الخطيب.. تجديد تعاقد أزارو بمبلغ ضخم.. إصابة عمرو جمال بـ كورونا

رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 طرق تحميك من غيبوبة السكر

رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور

كوب سحري بـ 3 جنيهات .. فوائد هائلة لشرب عصير القصب