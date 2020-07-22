بتعاني من كابوس الكرش.. إليك الحل

لنحت الجسم فى أيام قليلة يمكنك الاعتماد على ريجيم غذائي متوازن لإنقاص الوزن وفى الوقت نفسه يحول جسمك الى ماكينة لحرق الدهون ونسف الكرش في 7 أيام فقط.
وإليك خطة الرجيم التالى، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي، والتي يمكنك البدء فى تطبيقها من الآن.
الإفطار 9 صباحًا
كوب من الشاى بحليب خالى الدسم + 2 قطعة بسكويت رجيم
بعد ساعة..
بيضة مسلوقة +1 توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون
بعد ساعتين ..
كوب من مغلى الجنزبيل وبذور الكتان
بعد ساعتين
طبق صغير من الشوفان أو الحمص المسلوق
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه الدجاج المشوى+ 3 ملاعق مكرونة + طبق شوربة خالية الدسم
أو
شريحتان من فيليه السمك+ 3 ملاعق أرز
أو
علبة تونة + نصف رغيف خبز
سناك بعد الغذاء ساعتين
طبق شوفان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
2 قطعة جبن نستو لايت حجم 50 جم + توست سن
أو كوب زبادى لايت +ثمرة فاكهة
يفضل بين الوجبات تناول بذر الكتان والقرفة و الجنزبيل لحرق أسرع للدهون