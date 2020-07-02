كوب قبل النوم.. مشروب سحري لنسف الكرش للأبد



مشروب تناوليه قبل النوم يمكن أن يساعدك على حرق دهون البطن بسرعة غير متوقعه ويساعد فى الوقت نفسه على منحك الشبع لفترة أطول إليك كل ما تحتاجين لتطبيق المشروب وخطوات تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

أوراق النعناع

ملعقة من الجنزبيل











فى الخلاط الكهربائى أضيفى المكونات واخلطيها جيدا وأضيفى الثلج المجروش .





يمكنك تناول المشروب يوميا قبل النوم وستدهشين بالنتيجة يساعد المشروب على حرق الدهون بسرعة غير متوقعه ونسف الكرش ولمزيد من إنقاص الوزن يمكنك تطبيق المشروب التالى مع نظام غذائى متوازن لإنقاص الوزن.

