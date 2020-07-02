كوب قبل النوم.. مشروب سحري لنسف الكرش للأبد

مشروب تناوليه قبل النوم يمكن أن يساعدك على حرق دهون البطن بسرعة غير متوقعه ويساعد فى الوقت نفسه على منحك الشبع لفترة أطول إليك كل ما تحتاجين لتطبيق المشروب وخطوات تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.حرق دهون . :
1 لتر ماء فوار
3 ثمار خيار
حفنه من الكرفس
1 ثمرة ليمون
أوراق النعناع
ملعقة من الجنزبيل
كيفية تطبيق مشروب لحرق الدهون
فى الخلاط الكهربائى أضيفى المكونات واخلطيها جيدا وأضيفى الثلج المجروش .
يمكنك تناول المشروب يوميا قبل النوم وستدهشين بالنتيجة يساعد المشروب على حرق الدهون بسرعة غير متوقعه ونسف الكرش ولمزيد من إنقاص الوزن يمكنك تطبيق المشروب التالى مع نظام غذائى متوازن لإنقاص الوزن.