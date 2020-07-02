بدون حرمان.. حرق الدهون بـ 3 مشروبات مذهلة

مشروبات فعالة وسريعة التحضير يمكن أن تساعدك على التخلص من الكرش فى لمح البصر يمكنك استهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر إلى جانب اتباع رجيم غذائى متوازن لإنقاص الوزن.
إليك الوصفات يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.
مشروب القرفة والعسل
مكونات:
• ملعقتان كبيرتان من العسل
• 1 ملعقة صغيرة قرفة
• 250 مل من الماء
يغلى الماء في مقلاة ويُضاف القرفة ويغلى لمدة 2-3 دقائق إضافية.
ارفعي المقلاة عن النار واتركيها تبرد وأضيفي العسل.
اشرب نصف كوب قبل النوم.
مشروب بذور الشيا والعسل
مكونات المشروب:
ملعقة من بذور الشيا
2 ملعقة شاي عصير ليمون
ملعقتان صغيرتان العسل
طريقة تطبيق المشروب:
فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر.
يمكن لتلك الوصفة أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا.
يجب عليك أيضا القيام بممارسة تمارين البطن وتناول الطعام الصحي كل يوم.
يساعد مزيج بذور الشيا وعصير الليمون والعسل على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.
مشروب الكرنب والتفاح
بـ3 مكونات فقط من منزلك.. احرقى دهون البطن والأرداف
مكونات المشروب:
1 ثمرة من الكرنب متوسطة الحجم
1 ثمرة من التفاح
ملعقة من الجنزبيل
طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:
فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون