بدون حرمان.. حرق الدهون بـ 3 مشروبات مذهلة

مشروب بذور الشيا والعسل

مكونات المشروب:



ملعقة من بذور الشيا

2 ملعقة شاي عصير ليمون

ملعقتان صغيرتان العسل

فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر.

يجب عليك أيضا القيام بممارسة تمارين البطن وتناول الطعام الصحي كل يوم.



يساعد مزيج بذور الشيا وعصير الليمون والعسل على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.

مشروب الكرنب والتفاح

بـ3 مكونات فقط من منزلك.. احرقى دهون البطن والأرداف

مكونات المشروب:

1 ثمرة من الكرنب متوسطة ​​الحجم

1 ثمرة من التفاح

ملعقة من الجنزبيل

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون