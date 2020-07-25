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فن

اغتصاب وخيانة.. تفاصيل أزمة روان بن حسين مع طليقها.. وصديق مقرب: رفض تسجيل جزيرة باسمها

السبت 25/يوليه/2020 - 01:36 م
روان بن حسين
روان بن حسين
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أحمد إبراهيم
فصل جديد في أزمة الفنانة روان بن حسين مع طليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، بعد أن أعلنت طلاقها منه وإصابتها بمرض خطير في الرحم نتيجة تعدد علاقات زوجها السابق مع فتيات الليل، ما تسبب في نقل العدوى لها.

ونشرت الفنانة روان بن حسين تعليقا جديدا ترد فيه على طليقها رجل الاعمال الليبى يوسف مقريف بعد ان نشر تعليقا يكذبها فيه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وقالت روان بن حسين : "يتبلون على غيرهم ويكذبون، يألفون، وينشرون الإشاعات، ينهشون أعراض غيرهم والأحمق يصدّق ويتابع ويعيد النشر ... وأتحدّى "المتسلّق" بتقديم مايدل على صحة "ادعاءاته" .. الوعد لدى النيابه العامة في الكويت.

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وجاء رد روان بعد تكذيب طليقها يوسف مقريف كلامها من خلال صديق مقرب له معلقا عبر صفحته على فيسبوك قائلا : "أن القصة التي روتها روان بن حسين مختلفة عن ما حدث على أرض الواقع، لافتا إلى أن طلاقها من صديقه، جاء بسبب طلبها تسجيل "جزيرة" باسمها في البرتغال.

وأضاف أن "يوسف المقريف عندما رفض الانصياع لطلب روان بن حسين، قررت تشويه سمعته بهذه الطريقة التي تحدثت بها والكلام اللي قالته روان عن طليقها يوسف المقريف؛ لأنه رجل معروف ومشهور في سوق العقارات، وتريد تشويه سُمعته، لكن هذا أمر صعب عليها سواء روان أو غيرها".

وأوضح الشريف قائلا: "حبيبنا يوسف المقريف رجل بكل معنى الكلمة.. وينشد به الظهر وأدعو الليبيين إلى عدم تصديق مثل هذا الكلام".


واستطرد : "هذا السبب الحقيقي لطلاقها، يعني أن الرجل لا يعاني من مرض الإيدز ولا كورونا ولا الصداع والسرطان"، بحسب وصفه.

روان بن حسين تكشف المستور:

وفجرت روان بن حسين، مفاجأة مفجعة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت عن تعرضها للاغتصاب على يد زوجها فضلا عن نقله مرضا جنسيا لها؛ بسبب علاقاته الجنسية المتعددة.

بدأت القصة عندما أعلنت روان عبر حسابها في موقع إنستجرام، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي، يوسف المقريف، مرجعة ذلك إلى عدد من الأسباب؛ يأتي على رأسها أنه اغتصبها في بدء علاقتهما معا، وتم التستر على الأمر مع وعد بالزواج منها. 

وكتبت روان عبر حسابها: "وزوجي هو مغتصبي، كنت سأقوم بالإبلاغ عنه بعد الاغتصاب، لكن والده تدخل وأقنعني بعدم الإبلاغ عنه مقابل أن يتزوجني فور تخرجي من الجامعة، وهذا سيجعل الأمور أسهل".

وأوضحت روان أنها تجرأت على نشر القصة بعد أن رأت خلال الفترة الماضية تزايد أعداد النساء اللاتي يزحن الستار عن قصص التحرش والاغتصاب التي تعرضن له سابقا، قائلة: "الحديث مؤخرا عن قضايا التحرش في العالم العربي"، فقالت: "بما أنّ الجميع صار ينشر قصص المتحرّشين، أحببتُ أن أنشر قصتي".

وذكرت الفاشونيستا الكويتية، تفاصيل "خيانة زوجها لها"، فضلا عن اتهامه بشكل مباشر بأنه السبب في نقل مرض خطير إليها من خلال ما وصفته بـ"ممارسته علاقات جنسية مع بائعات هوى".

وأعلنت روان إصابتها بمرض الورم الحليمي وهو ورم قد يتطور إلى سرطان يأتي من خلال نقل عدوى جنسية ويسبب الوفاة.
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