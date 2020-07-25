فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض





اسمه محمد فاروق فهيم الفيشاوي ولد بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم.





توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته.





حصل على البكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس.





ولفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل "أبنائي الأعزاء شُكرًا" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل "ليلة القبض على فاطمة"، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم "المشبوه" مع عادل إمام.





ومن أهم أعماله في التليفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.





وشارك في أكثر من 130 عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.





تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي، ثم تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكانت آخر زيجاته من خارج الوسط الفني.





في 3 أكتوبر 2018 أعلن فاروق الفيشاوي بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة، وقال الفيشاوي في كلمته: «بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه».

وفى يوم الخميس 25 يوليو 2019، توفي عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كان الفيشاوي يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات الجيزة، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة إثر توقف الكبد عن العمل، ولم تمض فترة طويلة على ذلك حتى أعلن عن وفاته.

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان فاروق الفيشاوى والذى توفى فى 25 يوليو عام 2019 بعد اصابته بمرض السرطان وترك وراءه إرثا فنيا يعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.