بعاملها زي بناتي.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خادمتها.. فيديو

نشرت الفنانة بدرية طلبة فيديو جديد تتحدث فية عن خادمتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام.





وقالت بدرية طلبة : بتعامل مع سمية بكل احترام و طيبة مش عشان اظهر اني ست طيبة ولكن هي تستاهل كدا، و بعاملها زي بناتي

وبعتبرها ملاك.

وأضافت : مش بتسيب فرض ابدا ، بسيب معاها دهبي وفلوسي ، ومن حبها فيا سمت اسم بنتها علي اسم بنتي.





وعلقت بدرية على الفيديو": واحد كان بيسألني إذا كنت بعامل سمية زي ما بعاملها في الفيديوهات ، من كتر ما انا اتكلمت عنها لقيت نفسي عملت فيديو ليها كامل من غير ما أخذ بالي من كتر حبي ليها وده كان جزء من الإجابة.





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يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.









وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.







