AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعاملها زي بناتي.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خادمتها.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 07:30 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة بدرية طلبة فيديو جديد تتحدث فية عن خادمتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام. 

وقالت بدرية طلبة : بتعامل مع سمية  بكل احترام و طيبة مش عشان اظهر اني ست طيبة  ولكن  هي تستاهل كدا، و بعاملها زي بناتي  
وبعتبرها ملاك.
 
وأضافت : مش بتسيب فرض ابدا ، بسيب معاها دهبي وفلوسي ، ومن حبها فيا سمت اسم بنتها علي اسم بنتي. 

وعلقت بدرية على الفيديو": واحد كان بيسألني إذا كنت بعامل سمية زي ما بعاملها في الفيديوهات ، من كتر ما انا اتكلمت عنها لقيت نفسي عملت فيديو ليها كامل من غير ما أخذ بالي من كتر حبي ليها وده كان جزء من الإجابة. 

اقر ايضا :

يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.


وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مش أخويا .. ريم سامي: بتعامل مع محمد سامى في اللوكيشن كمخرج.. فيديو

العمر كله.. بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

النوم سلطان... بدرية طلبة تنشر فيديو كوميدي لحفيدتها

يقطعها الكورونا.. بدرية طلبة تفاجئ متابعيها بفيديو غنائي لها

بدرية طلبة تعلن وفاة الفنان اليمني حسن علوان

مع على ربيع.. بدرية طلبه تنشر فيديو كوميدي من مسلسل صد رد

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية خلال مستهل التعاملات.. اليوم

تصريحات مثيرة للجدل.. فاروق جعفر: منتخب مصر تأهل لكأس العالم 90 بمجاملة من الحكام.. فيديو

مدرب أتالنتا عقب إصابة مبابي: لا نسعى للفوز على حساب مصائب الآخرين

فريدة الزمر تروي أحد المواقف النادرة التي جمعتها بالعندليب.. فيديو

مستخدمون يقاضون شركة مايكروسوفت لتسريب بياناتهم مع فيسبوك

شاهد.. هنا الزاهد تشعل التيك توك برفقة أختها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ3 إلى 7 أضعاف.. أصحاب الوزن الزائد أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

بعد خيانته لها.. امرأة تنتقم من سيارة حبيبها ثم تقع في شر أعمالها

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا