AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تالين ورؤى.. بدرية طلبة في صورة جديدة مع أحفادها

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:21 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
Advertisements
ندى فكري
شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها مع أحفادها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلّقت بدرية  علي الصورة قائلة: " تالين و رؤى".

اقرأ أيضًا :

ويُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العمر كله.. بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

يقطعها الكورونا.. بدرية طلبة تفاجئ متابعيها بفيديو غنائي لها

بإطلالة كلاسيكية.. بدرية طلبة تشارك جمهورها صورة جديدة لها

بدرية طلبة لمتابعيها: يارب يكون دمي خفيف علي قلبكم

ترشيحاتنا

شاهد.. كليب أغنية تيك توك لـ محمد رمضان

هل يجوز لرجل ارتداء السلسلة والأنسيال ؟

شاهد.. كواليس «تراي ماتش» للاعبي الأهلي

بهذا الفعل تخسر خير الدنيا والآخرة.. تعرف عليه

أيهما أفضل ثوابا.. مساعدة أختي الفقيرة في زواج ابنتها أم الأضحية.. أمين الفتوى يجيب

بـ 6 سيناريوهات.. ريال مدريد بطلا لـ الدوري الإسباني

AdvertisementS

يستخدمان تطبيقات على الإنترنت.. ضبط فتاتين تمارسان الرذيلة مقابل مبالغ مالية في الدقي

كورونا تنهار.. الفيروس يقفد ثلثي قوته

علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور

السيسي للقبائل الليبية: مصر تهدف لتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

إعلان على فيس بوك.. ضبط سيدتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب

إصابة 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة اثنتين في الوادي الجديد

كاف يحسم الأزمة اليوم .. 4 دول تتنافس على استضافة الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

أخبار الرياضة.. شيكابالا يسخر من خالد الغندور والأخير يرد.. الأهلي يضع صالح جمعة تحت المنظار عقب توقيعه للزمالك

وسائل تواصل ومنصة إلكترونية.. خدمات جديدة تقدمها للتسهيل على الوافدين الالتحاق بالجامعات المصرية

شوبير: مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق فى بلاغات الأهلي

مكافحة الإخلال بالامتحانات.. النواب يقر 9 قوانين نهائيا الأسبوع المقبل

شاهد.. لقاء السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

رانيا يوسف وليلى علوي وروبي الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات خلال أسبوع

7 ماسكات طبيعة لعلاج تقصف ومشاكل الشعر