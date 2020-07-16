تالين ورؤى.. بدرية طلبة في صورة جديدة مع أحفادها

شاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها مع أحفادها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلّقت بدرية علي الصورة قائلة: " تالين و رؤى ".





اقرأ أيضًا :





ويُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.





وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.